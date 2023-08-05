İBB'den 42 yıl sonra ilk anlaşma

İBB ve DİSK arasında, 12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - İBB iştirakleri Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım A.Ş.’de görev yapan 6 bin 100 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmanın yanında, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair de bazı kazanımları eklediğimizi ifade etmek isterim.

Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut” dedi. “Gerekli teknik ve adaptasyon çalışmalarını dikkate alarak, geçiş tarihini 1 Mart 2024 olarak belirledik” diyen İmamoğlu, “Bu çalışma standardını, ilgili diğer sendikalarımızla da istişare ederek tüm çalışanlarımıza uygulamak sürecine de girmiş bulunuyoruz” bilgisini paylaştı. Çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı