İBB'de çifte bayram

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai arkadaşlarıyla Saraçhane’deki tarihi binanın dış avlusunda bayramlaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum çalışanlarıyla, Saraçhane’deki tarihi binanın dış avlusunda bayramlaştı. Mesai arkadaşlarının, ailelerinin ve sevdiklerinin Kurban Bayramlarını kutlayan İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz, neredeyse yüzlerce diyeceğimiz noktada görev yapıyor şu anda. Ben buradan hepsine selam iletiyorum” dedi. Bu yılki bayramlaşmanın ilginç bir döneme tesadüf ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “İlginç bir eşleşme oldu. Tam böyle bayramın öncesinde, cuma günü buluşma anımızda, aynı zamanda benim -tabiri caizse- halk tarafından 4 yıl önce onay aldığım ikinci seçimle de aynı güne denk gelmiş oldu. O gün bu gündür halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımıza layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu yılki bayramlaşmanın ilginç bir döneme tesadüf ettiğine dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İlginç bir eşleşme oldu. Tam böyle bayramın öncesinde, cuma günü buluşma anımızda, aynı zamanda benim halk tarafından 4 yıl önce onay aldığım ikinci seçimle de aynı güne denk gelmiş oldu. O gün bu gündür halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi.