İBB Başkan Adayı Kurum'dan Ülkü Ocakları'na teşekkür mesajı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı.

KURUM'DAN ÜLKÜ OCAKLARINA TEŞEKKÜR MESAJI

Bu destek açıklamasının ardından Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ülkü Ocakları'na teşekkür mesajı ile karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür mesajında, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve tüm Ülkü Ocakları üyelerine destekleri için teşekkür etti. Kurum, İstanbul için 5 yıllık duraklama dönemini birlikte sonlandıracaklarına inandığını belirterek, Ülkü Ocakları'nın verdiği destekle bu yolda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

İBB Adayı Kurum, "İstanbul'dan ve ülkemizin dört bir yanından çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit YILDIRIM ve kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İstanbul'daki 5 yıllık duraklama dönemini hep birlikte bitireceğiz! " dedi.