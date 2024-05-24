Huzurevindeki emekli öğretmenlerden anlamlı ziyaret

Huzurevindeki Emekli Öğretmenler Vefa Projesi kapsamında Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. BURSA (İGFA) - Harezmi Eğitim Modeli Vefa Projesi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harezmi ekibi emekli öğretmenlere vefa günü düzenledi.

Uzun yıllar sonra okul bahçesine adım atan öğretmenler ile öğrencilerin karşılaşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Vefa Projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, emekli öğretmenler sınıflarda Harezmi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretmenler uzun yıllar hizmet verdikleri okullarda geçmişten günümüze uzanan anılarını, hayata dair keşkelerini ve iyiliklerini öğrencilerle paylaştılar. Öğrenciler de emekli öğretmenleri okullarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER GENÇ MESLEKTAŞLARIYLA ÖĞRETMENLER ODASINDA BİR ARAYA GELDİ Emekli Öğretmenler genç meslektaşlarıyla hem hasret giderdi hem de uzun yıllar görev yaptıkları okullardaki hatıralarını genç meslektaşları ile paylaştı.

Öğretmenlik mesleğine gönül veren meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan emekli öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ve büyük bir özveri gerektirdiğini vurguladı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Okulumuzun Harezmi ekipleri hazırlamış oldukları bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum. Mesleğimizin duayenleri, kıdemlilerimiz olan emekli öğretmenlerimizi okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Harezmi Proje Koordinatörü Derya Karagülle, “Harezmi Eğitim Modeli kapsamında oluşturduğumuz vefa projesiyle ile bugün emekli öğretmenlerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Bu mesleğe gönül veren, yıllarını öğrencilerine adayan öğretmenlerimizin deneyimlerinden faydalanmak onların anılarını dinlemek bizi mutlu etti. Vefa ve minnet duygularının yoğun yaşandığı, bilgilerimize yeni bilgiler eklediğimiz bir gün oldu. Bizleri kırmayıp okulumuza gelen değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerinde gerçekleştirilen etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını belirten Harezmi Proje Koordinatörü Hacer Esen, Emekli öğretmenlerimin okula olan bağlılıklarını ve öğrencilere olan sevgileriyle, herkesin yüreğine dokunduğunu vurguladı. Vefa Projesi ile birlikte okulun geleneksel değerlerine olan bağlılığını ve toplumsal sorumluluk bilincinin de ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Harezmi Proje Koordinatörü Nurcihan Akkuş, “Bugün emekli öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Onların anılarını, yaşanmışlıklarını dinlemek bizi gerçekten mutlu etti” dedi.

Harezmi Proje Koordinatörü Selcan Demirtaş, “Yılların deneyimlerini bizlerle paylaşan öğretmenlerimize okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.