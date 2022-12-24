Hünerli kadınlar GÖLMEK'te parlıyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, GÖLMEK’te eğitimlerini sürdüren kadınların ürettiği birbirinden güzel el emeği ürünlere hayran kaldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İhsaniye Merkez’de bulunan Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi’ni (GÖLMEK) ziyaret etti. Kurs merkezinde el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlarla bir araya gelen Başkan Sezer, terzi bir annenin oğlu olarak yapılan çalışmalara hayran kaldığını söyledi.

GÖLMEK KURSLARINA REKOR KATILIM

Ziyarette kadınlarla sohbet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “19 kurs merkezi, 18 branşta, bugüne kadar binlerce hemşehrimizin meslek edinmesini sağlayan GÖLMEK, 1830’a ulaşan kursiyer sayısıyla bu yıl rekor katılıma ulaştı. Kadınlarımıza bu ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

KADINLAR ÜRÜNLERİNİ İNTERAKTİF OLARAK SATABİLECEK

Başkan Sezer, “Kurslarımızda, el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlarımız için çok yakında ürettikleri ürünleri satabilecekleri interaktif bir mecraya, GÖLMEK kursiyerlerinin de katılacağını müjdelemek istiyorum” diye konuştu.