“Hünerli eller engelli çocuklara açıldı”

Engelli çocuklar yararına bir araya gelen güzellik uzmanları bayan kuaförleri, erkek berberleri Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonunun düzenlediği Gül Beşirlioğlu Akademi tarafından gerçekleştirilen yarışmada Güzellik uzmanları bu kez engelli çocuklara dokundular.7.GÜN HABER / Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA)

Uluslararası yarışma programına Kıbrıs, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya ve 81 il ve ilçelerinden toplam 120 yarışmacı ve 800 katılımcının yoğun ilgisi ile Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonunun destek ve katkılarıyla gerçekleşen 40 Jüri üyesinin görev aldığı yarışmada, güzellik uzmanları, kuaförler ve berberler hünerlerini sergilerken adeta bir birleriyle yarıştı.

ENGELLİ GENÇLERDEN DANS SHOW

120 yarışmacının mesleklerinin en ince ayrıntılarını sergileyecekleri yarışma öncesi Engelli Dans Grubunu oluşturan gençlerin dans şovu programa iştirak eden davetlileri adeta büyüledi. Müthiş gösteri sunan engelli dansçılar yarışma komitesi tarafından plaketleri verilerek ağırlandı.

4 KATEGORİDE YARIŞTILAR

Yarışmaya çeşitli il, ilçe ve uluslararası ülkelerden katılan yarışmacılar, Bayan Tesettür, Bayan Topuz, Makyaj ve Erkek saç kesim yarışmasından oluşan 4 Kategoride hünerlerini sergileyerek davetlilere heyecanlı saatler yaşattı.

YARIŞMAYA YOĞUN İLGİ

Gebze Lamec Hotel Business Otelde gerçekleşen yarışmaya Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Hürriyet Özkaynak, Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonu Başkanı Gül Beşirlioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Aslan, Kocaeli Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Ak Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Raif Öztürk, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, İYİ Parti Gebze ilçe Başkan yardımcısı Gönül Uysal, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Baba, DM Akademi İsmail Demir, Kadıköy Malatyalılar Vakfı Başkanı Kemal Keklik ve çok sayıda STK başkanı ve yöneticiler katıldı.

AB PROJESİNİ GERÇELŞETİRDİLER

11 Ülkede gerçekleşen uluslararası yarışmalara 45-50 defa katılan Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonunun yaklaşık 400 projesi arasından seçilen AB Projesini Gebze’de hayata geçiren Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonu Başkanı Gül Beşirliğlu’nun sahibi olduğu Gül Beşirlioğlu Akademi tarafından ilki Gebze’de engelliler yararına gerçekleştirilen yarışmaya gösterilen ilgi katılımcılara heyecanlı saatler yaşattı.

ENGELLİ ÇOCUKLARA AKÜLÜ ARABA

İşitme Engelli ve Engelliler Federasyonu Başkanı Gül Beşirlioğlu’nun işletmeciliğini yaptığı Gül Beşirlioğlu Akademinin düzenlediği yarışma programına katkı sunan kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine plaket töreni sonrası, engelli çocuklara sponsorlar tarafından alınan Akülü Araba, Tekerlekli Sandalye ve tablet bilgisayarlar programda hediye edilerek özel çocukların mutlu olmaları sağlandı.

BEŞİRLİOĞLU AKADEMİ PROJEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gebze’de 120 yarışmacıyı 4 Otelde 3 Gün boyunca ağırlayan yaklaşık 800 katılımcıya çeşitli ikramlarla kusursuz bir ev sahipliği gösteren İşitme engelli ve engelliler federasyonu başkanı güzellik uzmanı Gül Beşirlioğlu çeşitli yarışma ve etkinliklerde dereceye girmiş usta sanatkarları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı konuşmada, “ Mesleki alanlarında bir birinden kariyerli meslektaşlarım ve meslek büyüklerimle gerçekleştirdiğimiz ve geliriyle engelli çocuklara dokunacağımız etkinlikte bizleri kırmadan aramıza katılan bize maddi manevi destek veren kurum, kuruluşun, STK başkan ve yöneticileriyle birlikte herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

ULUSLAR ARASI YARIŞMACILAR, KUAFÖRLER, BERBERLER VE GÜZELLİK UZMANLARI

Yarışmaya, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, Kıbrıs, İstanbul, Bursa, Ankara, Gebze, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Hatay, Sakarya, Balıkesir, Siirt, Erzurum, Tekirdağ, Gelibolu, Çayırova, İzmit, Darıca, İnegöl, Elazığ, Ordu, Kırıkkale, Kırklareli, Çanakkale, Uşak, Gaziantep, Giresun, Erzincan, Antalya, Rize, Trabzon, Lüleburgaz, Tuzla, Pendik, Düzce’den toplam 120 yarışmacı ve 800 katılımcı çok sayıda Güzellik uzmanı, Kuaför ve Berber İşitme engelli ve engelli çocuklar yararına düzenlenen etkinliğe katkı sunmak ve bu etkinliği anlamlı kılmak için Gül Beşirlioğlu Akademinin ev sahipliğinde Gebze’deki bu etkinlikte hünerleriyle adeta bir birleriyle yarışarak katkı sundu.

DERECEYE GİRENLERE KUPA VE PLAKET

Kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye giren güzellik uzmanı, kuaför ve berberlere protokol tarafından kupa ve plaket verildi.

1.TOPUZ Saç modeli yarışmasında

1. Aysun Ağtaş - Elazığ

2.Evin Sızan - Antalya

3.Burak Güler – Ankara

2.TÜRBAN Saç modeli yarışmasında

1.Yıldız Kılıç – Gaziantep

2.Gül Çelik – İstanbul (Bahçelievler)

2.Kader Çengel – Kocaeli (Gebze, Beylikbağı)

3.Türkan Şentürk – Bursa ( İnegöl )

3.MAKYAŞ yarışması

1.Vildan Ayazcı- Kocaeli ( Gebze )

2.Esra Akdemir-

3.Gamze Bat – Kocaeli (Gebze )

ERKEK SAÇ MODELİ yarışması

1.Seyfi Şerefdağ – Elazığ

2.Gökhan Demirtaş – Elazığ

3.Taylan Can – Tekirdağ

4.Nail Gedik –Kocaeli (Darıca)

4.Zafer Özkan –Bursa