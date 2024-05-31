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Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler’den Büyükkılıç’a tebrik ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, “Yeni bir dönem, şehrimiz ve hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun” derken, Akar ise Büyükkılıç’ın daha önce yaptığı hizmetlerin bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi

GÜNDEM 31.05.2024, 09:53
Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler’den Büyükkılıç’a tebrik ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, “Yeni bir dönem, şehrimiz ve hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun” derken, Akar ise Büyükkılıç’ın daha önce yaptığı hizmetlerin bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Akar ve Böhürler’e, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve beraberindeki heyet eşlik etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni bir dönem, şehrimiz ve hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyor, inşallah uyum içerisinde şehrimiz ile ilgili yapacağımız çalışmalarda desteklerin devamını bekliyorum, iyi ki varsınız diyor, saygılar sunuyorum” dedi.

“DAHA ÖNCE YAPTIKLARI BUNDAN SONRA YAPACAKLARININ TEMİNATI”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da “Sayın belediye başkanımızla birçok kez görüştük, konuştuk, geldik, kendilerini kutladık, tebrik ettik, daha önce yaptıklarını bundan sonra yapacaklarının teminatı inancıyla kendilerine başarılar diledik. Bu sefer resmi bir şekilde değerli arkadaşımız, kardeşimiz Ayşe Hanım ile buradayız” diye konuştu.

Akar, Kayseri’de bazı programları olacaklarını ifade ederek, “Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın kente teşrif etmesi ile bir tiyatro günü icra etmeyi düşünüyoruz. Gururumuz, iftiharımız Mimar Sinan’ı da rahmetle, minnetle, sanatına saygı ile anmak için bazı çalışmalarımız olacak. Yarın da programımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Belediyeciliği Ayrı Bir Öneme Haiz. Bunun da Önderlerinden, Simge İsimlerinden Biri de Büyükkılıç”

İnançla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye’deki AK Parti belediyeciliği anlamında Başkan Büyükkılıç’ın önder olan simge isimlerden birisi olduğunu dile getirdi. Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük ve güçlü Türkiye istikametinde devlet, millet olarak azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemizin bekası ve refahı konusunda herhangi bir sorun kalmayacak. Her anlamda, bu demir yolu olsun, hava yolu olsun, kara yolu olsun, fabrikalarımız olsun, bütün gelişmeler, Kayseri’mizin tarihine uygun bir şekilde gelişmekte. Belediyecilik bütün iller için geçerli. Tabi AK Parti belediyeciliği ayrı bir öneme haiz. Bunun da önderlerinden, simge isimlerinden biri de sayın belediye başkanımız sağ olsunlar Memduh Büyükkılıç Beyefendi. Bu konuda çok emek harcadı, çok çaba harcadı. Çok girişimlerde bulundu. Çok büyük eserler oluşturdu, ortaya koydu. Bundan sonra da artan bir hızla, artan bir tempoda inşallah çok daha başarılı bir şekilde hem ülkemize hem Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edecekler. Kendilerine sağlık, esenlik diliyorum. Başarılar diliyorum. Bu arada hiçbir şey tek kişi ile olmuyor. Belediyecilik denildiği zaman belediye başkanı bir de belediye ekibi var. Bütün ekibe de ben başarılar diliyorum. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Kayseri’mize inşallah önemli hizmetleri yapacakları inancıyla kendilerini bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayserili vatandaşlara da kucak dolusu sevgiler sundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Kayseri’de programları olduğunu belirterek, kenti kültür kapsamında tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Ağırnas’ta Büyükşehir Belediyemizin hizmete geçireceği müzeyi göreceğiz. Ankara’dan misafirimiz Tamer Karadağlı ile birlikte tiyatro izleyeceğiz. Kayseri’mizi kültür ve isim olarak daha çok tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kayseri’yi daha nasıl geliştirebiliriz noktasında görüşmelerimiz, istişarelerimiz devam edecek” diye konuştu.

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