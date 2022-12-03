Hulusi Akar: “TSK her zaman gereğini yapacak”

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale ziyareti sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çanakkale'yi birliğin, beraberliğin, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin ifadesi olarak nitelendiren Bakan Akar, "Çanakkale ülkemizin, milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazılan bir destandır." diye konuştu.ÇANAKKALE (İGFA) - Karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesinde Çanakkale ruhundan ilham alınmasının önemine vurgu yapan Bakan Akar, vatan savunması sırasında şehit düşenlere rahmet; gazilere, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne hâline geldiğini vurgulayan Bakan Akar, "Devletimizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya oldu. Dolayısıyla buna bağlı olarak tarihimize, şöhretimize yaraşır şekilde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bizden ümidi olanların ümitlerini karşılamak suretiyle elimizden geldiğince Cumhurbaşkanımızın peşinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Başta PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin ayrım yapılmaksızın yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar süreceğini aktardı.

"Terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bazılarının içine düştüğü 'terör koridoru kurma' sevdasını Mehmetçik, tahrip etti. Orada bir terör koridoru kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Pençe-Kilit Harekâtı büyük bir başarıyla devam ediyor. 491 terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Harekâtı önemli. Bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yaptığımız çalışmalarda açık bir alan kalmıştı. Pençe-Kilit o alanı kapatacak ve sınırlarımızın giriş ve çıkışının tam kontrolü mümkün olacak."

Teröristlerin son dönemde sivil hedeflere yönelik alçak saldırılarını hatırlatan Bakan Akar, "Bunların karşılığında bizim hiçbir şekilde susmayacağımızı bütün dünyanın bilmesi lazım. Halkımızı, milletimizi, sınırlarımızı, hak ve menfaatlerimizi korumak için ne yapılması gerekiyorsa tereddütsüz yaptık, yapacağız." dedi.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek sivillerin, çevrenin, tarihî ve dinî yapıların zarar görmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini aktardı.

Hiçbir şekilde terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Orada bulunan sivillerin, koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için de yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Türkiye'nin ne yaptığını anlaması, bunun istismar konusu yapılmaması lazım. Biz Irak, Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat hakkımızı, hukukumuzu, sınırlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak da bizim boynumuzun borcu."

Herkesin bunu anlamasının önemine işaret eden Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Çünkü diyoruz ki sizler, burada olduğunu iddia ettiğiniz DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleden bahsediyorsunuz ve binlerce kilometre öteden geliyorsunuz. Bizim sınırlarımızın dibinde teröristler var. Nasıl endişe duymayacağız? Tüm muhataplarımıza 'Teröristlerle birlikte olmayın, onları desteklemeyin, onlarla ilişkinizi, onlara yardımlarınızı kesin. Çünkü DEAŞ ile mücadele böyle yapılmaz. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu TSK. 4 bin 500 teröristi etkisiz hâle getiren ordu, Türk ordusu. Eğer orada bir sıkıntı varsa biz sizlerle beraber terörle mücadeleye varız.' diyoruz. Fakat diğer taraftan da teröristlerin hakkımıza, hukukumuza saldırılarına müsaade etmeyeceğimizi de bilmelerini istiyoruz."

TERÖRİSTLERE OLAN DESTEĞİNİZİ KESİN

Rusya, ABD ve diğer müttefik ülkelerin verdikleri sözlere uymasının gerekliliğini ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekâtında herhangi bir tahdit yok. Bizim tek amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu korumak. Bunun için yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırlanıyoruz. Ne zaman, nerede, ne yapmak gerekiyorsa, neyi gerektiriyorsa yeri ve zamanı gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Diyoruz ki teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin, bunları desteklemeyin, bunlardan vazgeçin. Bunlarla bir yere varamazsınız. Sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla terör ile mücadelede dayanacağınız dayanak Türk Silahlı Kuvvetleridir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir diye kendilerine hatırattık, hatırlatıyoruz.”

ORTAMI GERMEYİN, DİYALOG ORTAMINI BOZMAYIN

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Yunanistan ile münasebetlerimizde son derece sabırlı, uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Ege'nin zenginliklerinin adil şekilde paylaşılması için yapılması gerekenlerin diyalog ile yapılması konusunda tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki problemlerin diyalogla çözülmesinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, "Kendi problemlerimizi çözebiliriz diye kendilerine söylüyoruz. Bu konuda Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince sorumlu ve sağduyulu konuşmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Ortamı germeyin, diyalog ortamını bozmayın diyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu konuda ne kadar sabırlı olduğuna vurgu yapan Bakan Akar, "Biz barışçıl yol ve yöntemlerle bu işin çözülmesinden yanayız. Bizim diyalog çağrımız bir zafiyet değil, 'hakkımızı hukukumuzu koruyacağız, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz' dememiz de bir tehdit değil. Herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemleriyle kendinizi havalarda görmeyin, ayaklarınız yere bassın, akıllı, mantıklı olun ve bu işlerimizi oturup konuşalım, çözelim ve sulhu sükûnu sağlayalım." açıklamalarında bulundu.

Yunanistan'da bazı belli siyasilerin iç politik hesaplarla ortalığı karıştırdığına, ortamı gerdiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Bununla birlikte beyhude silahlanma çalışmaları, suni ittifaklar var. Özellikle silahlanma yarışı ciddi borç probleminde olan Yunanistan'da halkın refahına kastediyor. Bazı siyasiler, emekli askerler, emekli diplomatlar, akademisyenler dâhil aklıselim Yunanlar bunu görüyor ve ikaz ediyor. Biz de diyoruz ki bunlara kulak verin. Fakat maalesef bu konuda hala sıkıntılar var. Bazıları bu konudaki iyi niyetimizi, olumlu adımlarımızı sabote ediyorlar. Bunun da farkındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin bir tehdit olmadığını aktaran Akar, "Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bunu bilin ve davranışlarınızı buna göre düzenleyin." dedi.