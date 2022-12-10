Hulusi Akar "şüpheli asker ölümü" iddiasını yanıtladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de milletvekillerinin sorularını cevapladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını da cevapladı.

Bir milletvekilinin "şüpheli asker ölümü" iddiasına ilişkin "Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını" belirten Bakan Akar, "Şehit olan Alevi askerin cenazesine katılım sağlanmadığı" iddiasını da gösterdiği fotoğrafla yalanladı. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde dini, etnik, mezhepsel bir ayrım asla söz konusu değil!" ifadesini kullandı.

Kimyasal iddialarına ilişkin soruşturma açılması yönündeki söylemlere ilişkin Bakan Akar, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi kontrol etme, değerlendirme kapasitesine sahibiz. Dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz." dedi.