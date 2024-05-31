Hulusi Akar'dan Yalçın'a hayırlı olsun ziyareti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ve il yürütme kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın’a yeniden belediye başkanı olarak seçilmesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştiği ziyarette Hulusi Akar, Başkan Yalçın’a belediye faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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