Hulusi Akar'a piknikte vatandaştan ilgi

Bakan Akar, Büyükşehir Belediyesi’nce Ihlamur Parkı’nda düzenlenen piknik etkinliğinde Kayserililerle kucaklaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın teşrif ettiği piknik etkinlikleri Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte, Ihlamur Parkı Piknik Etkinliği’nde Kayserili vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi bando takımı ve çeşitli organizasyonlar ile ikramların yapıldığı piknik etkinliğine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaştı.

Piknik etkinliğinde vatandaşlara hitap eden Bakan Akar, “Ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Hep beraber ülkemizin ve milletimizin ilerlemesi için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayseri’mizin gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapıyoruz” diye konuştu.

Piknik etkinlikleri ile Kayserililerle en güzel dayanışma örneğini sergilediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç da “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın katılımlarıyla Ihlamur Parkı’nda değerli hemşehrilerimiz ile buluştuk. Hemşehrilerimizin mutluluklarına ortak olmak, sohbet etmek, yavrularımızın neşesini görmek çok keyifliydi” dedi.

Özellikle gençler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, Kayserililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.