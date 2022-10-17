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Hükümetin Anayasa Değişikliği Teklifi Tamam !
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü için anayasa çalışmasıyla ilgili "24. ve 41. maddeler üzerindeki çalışmalar tamamlandı, sunulacak aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "sunun" derse bugün MKYK'da sunarız" dedi.
GÜNDEM 17.10.2022, 18:59
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.
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