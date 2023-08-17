Hükümet 2. teklifini açıkladı.. Zammı bir puan da yükseltti!

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin merakla beklediği 7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 3’üncü toplantısı bugün gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet tarafından ikinci teklifini açıklıyor.

Devlet yönetiminin ciddi bir iş olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin de çok sayıda teklif taleplerinin olduğun dile getirdi.

Bakan Işıkhan, toplamda 323 madde üzerinde uzlaşmaya vardıklarını belirtti.

3600 ek gösterge için çalıştıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, memura yüzde 57 zam teklifinde bulundu.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için 10 zam teklif ederken, 2025 yılı için 6 ay için 6, ikinci 6 ay için de yüzde 5 teklifini sundu.

Hatırlanacağı gibi, kamu çalışanlarını yetkili sendika ve Memur-Sen’in temsil ettiği görüşmelerin 2’inci toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.” diyerek hükümetin zam teklifini iletmişti.

SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Bugünkü teklifte kabul edilmediği takdirde iktidar 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.