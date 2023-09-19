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Huduttan 5'i terörist 6 kişiye geçit verilmedi!

GÜNDEM 19.09.2023, 17:12
Huduttan 5'i terörist 6 kişiye geçit verilmedi!

Türkiye hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1704121085497610332

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