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Hudutta araç kazasında yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEM 02.08.2022, 10:16
Hatay hududunda araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırında, 29 Temmuz 2022'de araç kazası sonucu yaralanan Sofioğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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