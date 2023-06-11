Hudutta 4'ü terörist 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terörist 5 kişinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Hudut birliklerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.