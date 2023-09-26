Hudutta 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkeye girmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

https://twitter.com/tcsavunma/status/1706668865160380540