Hudutlardan geçit yok! 1 haftada 351 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık düzenlediği açıklamada bu süreçte hudutları geçmeye çalışan 351 şahsın yakalandığını duyururken, operasyon bölgelerinde taciz ve saldırılarda bulunan 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahsın yakalandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şahıslardan 10’unun FETÖ mensubu olmak üzere 11’inin terör örgütü üyesi olduğu belirtilirken, "3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca yine bir haftalık süre içerisinde Suriye'de taciz ve saldırılarda bulunan 32 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/Z8qiL_KfyTQ