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Hudutlarda geçit yok!
GÜNDEM 03.03.2024, 12:23
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 26 kişinin hudutlarda yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele sınır hatlarında da devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.
Bakanlık, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini kaydetti.
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