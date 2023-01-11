Hudut Kartalları yine geçit vermedi!

Hudut Kartalları, Türkiye'den yurtdışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 8 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınır çalışmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1613089907714433024