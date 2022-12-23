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Hudut Kartalları yasa dışı geçişe izin vermiyor
GÜNDEM 23.12.2022, 18:44
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 13 kişiden 4'ünün FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu habere göre, Hudut Kartalları, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı.
Bakanlık, yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 4’ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1606279861613502465
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