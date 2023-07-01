Hudut Kartalları yasa dışı geçişe geçit vermedi!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1675112580384280576