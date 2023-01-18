Hudut Kartalları teröristlere geçit vermedi!

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensuplarına Hudut Kartalları yine izin vermedi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaşanan hareketlilikte ilgili 3 kişinin yasa dışı geçişinin Hudut Kartalları'nca engellendiği bildirildi.

Açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1615696774328627201