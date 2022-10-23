Hudut Kartalları Suriye sınırında yakaladı!

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1584130291987120130