Hudut Kartalları sınırlardan geçit vermedi

Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şahıslardan 3’ünün PKK/PYD-YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.