Son Dakika
Hudut Kartalları sınırlardan geçit vermedi
Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.ANKARA
GÜNDEM 12.03.2024, 16:04
Hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadele sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şahıslardan 3’ünün PKK/PYD-YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Gaziantep FK
|29
|31
|16. Ankaragücü
|29
|30
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|29
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|26
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|27
|32
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|27
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|28
|28
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|28
|10
Röportaj & Söyleşi Tümü