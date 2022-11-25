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Hudut Kartalları sınırda geçit vermedi
GÜNDEM 25.11.2022, 14:19
Hudut Kartalları yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında FETÖ Ve PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 15 kişiyi daha yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın sınır güvenliğini korumaya devam ettiğini duyurdu.
Türkiye'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de PKK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1596071882260099074
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