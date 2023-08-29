Hudut Kartalları sınırda geçit vermedi

Yasa dışı yollarla Suriye ve İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü terörist 6 kişi, Hudut Kartalları'nca yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1696482822448390579