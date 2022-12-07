Hudut Kartalları sınırda çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Van, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında güvenliği koruyan Hudut Kartalları keşif faaliyetleri sırasında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Hudut Kartalları, sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartalları'nın sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Son olarak Van, Iğdır ve Hakkâri sınır hatlarında; 64 adet pompalı tüfek, 22 adet av tüfeği, 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 adet el bombası, 1 adet 60 mm havan, 27 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet roket sevk fişeği, 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 1 adet tamburu, 9 adet roket mühimmatı, 20 adet yedek namlu, 47 adet tahrip mühimmatı, 13 adet el bombası fünyesi, 12 adet uçaksavar mühimmatı, 50 adet av fişeği, 8 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 adet jeneratör ve 5 bin 560 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.