Hudut Kartalları geçit vermiyor!

Hudut Kartalları ülke sınırlarında terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılığı da önleyici çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Hudut Kartallarının yaptığı çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor" denilen dizi paylaşımda, Hudut Kartalları'nın Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladığı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1584873787127799809

Yapılan incelemede, şahsın PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedilirken, Bakanlık, aynı paylaşımda Van hudut hattındaki çalışmaya da yer verdi.

Paylaşımda, Van Hudut Hattı'nda yapılan arama-tarama faaliyetinde 10 çuval içerisinde 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildiği kaydedildi.