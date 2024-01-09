Hudut Kartalları geçit vermiyor!

Hudut kartalları, Türkiye'den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Hudut Kartalları, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 5 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1744683463351902672