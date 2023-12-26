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Hudut Kartalları geçit vermiyor!
GÜNDEM 26.12.2023, 12:48
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında terör örgütü mensubu olduğu öğrenilen 18 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor.
Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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