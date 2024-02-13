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Hudut Kartalları geçit vermedi!
GÜNDEM 13.02.2024, 16:23
Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1757352774243664372
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