Hudut Kartalları geçit vermedi

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu, 3 kişinin hudut birliklerince yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üç şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlık yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1693207561665650964