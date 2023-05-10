Hudut kartalları geçit vermedi!

Türkiye'den Yunanistan’a ve İran’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakaladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD mensubu olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve İran’dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 8 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK/PYD mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1656205480677765120