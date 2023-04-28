Hudut Kartalları geçit vermedi

Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sınır güvenliği için Hudut Kartalları'nın kahramanca görevlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1651950963937222656