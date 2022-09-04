Hudut Kartalları çuval içinde çok sayıda tüfek ele geçirdi

Hudut Kartalları'nın Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çuval içerisinde çok sayıda av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Hudut Kartalları kaçakçılıkla mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 13 adet çuval içerisinde; 100 adet av tüfeği, 20 adet tabanca, 163 bin 047 gram metamfetamin, 153 bin 257 gram toz esrar ve 25 bin 620 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu.