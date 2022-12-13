Hudut Kartalları 7 teröriste geçit vermedi

Hudut Kartalları yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırında 4'ü terörist 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1602647152945152000