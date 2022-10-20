Hudut Kartalları 4 teröristin geçişine izin vermedi

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 4 kişinin Edirne bölgesinde Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemede 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1583068555330826240