Hudut Kartalları 3 teröriste geçit vermedi!

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 terörist Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, Hudutların güvenliği için görev yapan Hudut Kartalları'nca yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1604391344339836929