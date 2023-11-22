Hudut Kartalları 2 FETÖ'cüye geçit vermedi

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) - Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.