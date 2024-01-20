HSK kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı'nda yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kararda, yükselmeye tabi adli ve idari yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi.

İlanda; HSK'nın 2011 Ağustos, 2014 Ağustos, 2018 Aralık, 2019 Nisan, Ağustos, Aralık, 2020 Nisan, Ağustos, Aralık, 2021 Nisan, Ağustos, Aralık, 2022 Nisan, Ağustos, Aralık, 2023 Nisan, Ağustos dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterlerdeki yükselmelerine ilşikin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31 Aralık 2023 tarihine kadar değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait kararlar yer aldığı kaydedildi.

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