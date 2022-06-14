HSK'dan görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselip 30 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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