HSK'dan 2 hakim ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle iki hakimin meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kozan Hakimi Yasin Kurt ile Şebinkarahisar Hakimi Ahmet Saka meslekten ihraç edildi.

Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Kurt ve Saka'nın, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü belirtilerek, ilgili mevzuat uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı kaydedildi.

Bu arada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun daha önce meslekten ihraç edilen Bursa Hakimi Muhammet Emin Gürgen ile Eskişehir Cumhuriyet Savcısıyken meslekten ihraç edilen Faruk Karahan'ın yeniden inceleme talepleri reddedildi. Şanlıurfa Hakimi iken meslekten ihraç edilen İbrahim Özcan'ın yeniden inceleme talebine yönelik ise "karar verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararları da aynı gazetede yayımlandı.