HSK'da yaz kararanmesi tamam

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargıya ilişkin 2022 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaları tamamladı. Toplamda 5 bin 426 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği kararnameye ilişkin listeyi internet sitesinde yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 22 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerektiği duyuruldu.

Kararname ile ataması yapılmayan adli ve idari yargı mensuplarının yeniden inceleme hakları bulunmadığının altı çizilen açıklamada, atama tebligatlarının 1 Temmuz 2022 Cuma gününden itibaren gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Buna göre HSK, adli yargıda 5 bin 75, idari yargıda ise 351 kişi olmak üzere toplamda 5 bin 426 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Adli Yargı Kararnamesi'nin tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

İdari Yargı Kararnamesi'nin tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.