HSK atamaları 'Resmi'leşti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1044 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname 22 Mayıs Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim adayı ve 242 cumhuriyet savcısı adayı, 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim adayı olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcı adayı, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

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