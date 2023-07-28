HSK atama kararları 'Resmi'leşti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA)- Hatırlanacağı gibi bin 42 adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan kura töreni sonucu HSK tarafından atanmıştı.

Söz konusu atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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