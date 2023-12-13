Hollanda'dan Hatay'a 'Modüler Mahalle'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da deprem ve diğer afetlere dayanıklı modüler mahalleler inşa etmek üzere Hollanda ile oluşturulan konsorsiyumun protokolünü imzaladı.HATAY (İGFA) - Zoom üzerinden düzenlenen imza törenine Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands da katıldı.

İlk etapta 450 konut, 84 ticari alan ve 500 araçlık otoparkı bulunan mahallenin tasarım ve inşaasını üstlenen Kuiper Compagnons, De Meeuw ve DMT gibi alanında uzman şirketlerin temsilcilerinin de katıldığı törende, konsorsiyumdan Hollanda İşverenler Birliği (NL WORKS) evlerle ilgili sunum yaptı. Yetkililer şehir merkezinde yapımı planlanan konutların 2024 yılı içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Konutların güvenli, sürdürülebilir, konforlu ve esnek barınma alanları sağlayacağını, iş yerlerinin bölgeye katkı sunacağını kaydeden yetkililer, ‘’Hataylılar bu konutlarda hayatlarını, topluluklarını, sosyal dokularını, kültürlerini, yerel ekonomilerini ve geleceklerini güvenle tekrar inşa edebilecektir’’ dedi.

Depreme dayanıklı, sürdürülebilir bir kompleks mahalle ile Hataylıların yaralarını sarmak üzere uzun zamandır Hollanda ile görüşmelerini sürdüren HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi ve proje ortaklarına teşekkür etti.

SAVAŞ: BU PROJE TÜRKİYE’DEKİ DİĞER İLLER İÇİN DE BİR UMUT OLACAK

Savaş geçekleştirilen projenin Hataylılar için önemine değinerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Depremin ilk günlerinden itibaren arama kurtarma gibi birçok konuda bizlere destek veren Hollanda Devletine, büyükelçiliğimize belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve bizleri unutmayan herkese teşekkür ederim. Belki de bu proje Türkiye’deki diğer iller için de bir umut olacaktır. Sıkıntılarımızın giderilmesi, umutlarımızın artması ve kaygılarımızın azalması için bizlere müthiş destekler verdiniz. İkili ilişkilerimizin böyle uzun süreli diyalog kurması bizim için çok büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

Savaş konuşmasının devamında, “Proje Hatay’a verilen destek birçok mezhebe, etnik kökene, tarihe, medeniyete ve kültüre yapılmış olacak. Bu ortaklık dünya barışı ve insanlar arasındaki iletişimi maksimum seviyeye çıkarma adına da önemli. Depremde yıkıntıların ve ölümlerin yüzde 45’inin olduğu Hatay’da bu projeyi yapmak gelecek adına hepimizi umutlandırarak diğer illere de umutlu olacak ve tarihin sayfalarına geçecek. Emeği geçen herkese ve paydaşlarımıza, Hollanda’nın Türkiye Büyükelçiliği ve ülkemizin Hollanda Büyükelçiliğine, Hollanda Belediyeler Birliğine, Hollanda İş Adamları Birliği NL WORKS ve Amsterdam Belediyesi yetkililerine, gönlü bizlerle olan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Projeyle, Hollanda arasında dostluk bağlarımızın en üst seviyeye dayanacağına inanıyor, kardeşlik adına da kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Hatay’ımız için hayırlı olsun” diye konuştu.