Hizmete susamış Adana'da projeler peşi sıra geliyor

Halkın yoğun ilgi gösterdiği, bağrına bastığı Başkan Zeydan Karalar, geçmişte uzun yıllar hizmet almayan mahallelere hizmet etmenin sevincini yaşadığını kaydetti.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez ve kırsal ilçelerde, kentin dört bir yanında Adanalıları önemli hizmetlerle buluştururken bir yandan da yeni hizmetlerin temelini atıyor.

3 KATLI, KÜTÜPHANESİ OLAN MAHALLE MERKEZİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan 19 Mayıs Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Merkezi’nin temeli halkın yoğun katılımıyla atıldı. Temel atma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

750 metrekare alana sahip 3 katlı, taziye evi ve kütüphanenin yer alacağı Yüreğir ilçesindeki Mahalle Merkezi’nin temel atma töreninde söz alan 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun, Başkan Zeydan Karalar’ın mahallelerine yaptığı yol, köprü ve diğer hizmetleri anlattı ve bölge sakinleri adına teşekkürlerini iletti. Bölgedeki mahallelerde görev yapan çok sayıda muhtar temel atma törenine katıldı ve Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

GÖRÜLMEYEN, GİRİLMEYEN, HİZMETE SUSAMIŞ BÖLGELERE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Temel atma töreninde bazı vatandaşların yarım asrı aşkın süredir mahallelerine hizmet alamadıklarını söylemesi üzerine Başkan Zeydan Karalar, “Çok şükür doğup büyüdüğümüz bölgeye hizmet etme fırsatı yakaladık. Burada muhtarlarımızın da söylediği gibi onlarca iş yaptık. Görülmeyen, girilmeyen ve geçmişte hizmet almamış bölgelere hizmet yapıyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

DEVASA HİZMETLERİ BORÇLANMADAN YAPABİLİR HALE GELDİK

Göreve devraldıklarında çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını ama bugün 300 iş makinesi, 111 otobüsü alan, 5 yeni bulvar, 3 alt geçit yapan, 197 bulvar ve caddeyi yenileyen, üstelik bunları borçlanmadan gerçekleştiren bir belediye haline geldiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bu duruma geleceğimizi kimse hayal bile edemiyordu. Hem borç ödeyeceksiniz, hem belediyeyi çalışır hale getireceksiniz, hem de yılda iki kez borçlanma isteyen bir belediyeyi borç almadan çok önemli işleri yapabilir hale getireceksiniz. Artık kimseye muhtaç değiliz. Sadece metro projesi için borçlanma talebinde bulunacağız” diye konuştu.

Bölgeye yapılan yol köprü hizmetlerini anlatan ve yeni yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, gelirin 4 katı borç devraldıklarını, gelinen noktada gelirin borcun 4 katı olduğunu ifade etti.

HİZMET ARTARAK SÜRECEK

“Bize inanın, ikince dönemde çok daha güzel işlere imza atacağız” diyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Halkımıza ikinci dönemimizde daha fazla hizmet edeceğiz, daha fazla sosyal destek vereceğiz. Adana’nın şeklini değiştirmeye başladık, 5 yıl sonra şehri çok daha iyi hale getireceğiz.”

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi sakinleri, Başkan Zeydan Karalar’a sevgi gösterilerinde bulundu. Muhtarlar ve bölge halkı, Başkan Zeydan Karalar’a hizmetlerinden ötürü çiçek verdi.