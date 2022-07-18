Hızlı trenin Bursa-Yenişehir bölümünde yüzde 84 ilerleme sağlandı

Bilecik Osmaneli'de 14 kilometrelik 10 tünelden biri olan T04 tünelinin ayna birleştirme töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, projenin 56 kilometrelik Bursa – Yenişehir bölümünde yüzde 84 oranında fiziki ilerleme sağlandığını kaydetti.BURSA (İGFA) - Güney Marmara’nın önemli demiryolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Toplam uzunluğu 498 metrekare olan tünelin hafta asonu gerçekleşen törenle aynasının yıkılması ardından tüneller arası ilk birleşim sağanmıştı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplam değeri 24 milyar lira olan 201 kilometrelik hızlı tren projesinin 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde yüzde 84 oranında fiziki ilerleme sağlanırken, altyapı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

95 kilometrelik Bursa - Balıkesir bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Gürkan, Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işlerinin hızla ilerlediğini söyledi.

Projenin tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahatinin, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakikada gerçekleşeceğini anlatan Gürkan, Bursa - Balıkesir-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 istasyon ve gar bulunduğunu hatırlattı. Gürkan, “Proje ile toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, 8 kilometrelik 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile 155 menfez imalatı yapılacak” dedi.

Başkan Gürkan, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli Mevkii’nde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti.

Hızlı trenin Bursa'nın batısında yer alan TEKNOSAB, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından da geçeceğini anlatan Başkan Gürkan, mevcut durumda işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattının, uzatma çalışmasıyla Mudanya Bulvarı'nı katederek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacağını da sözlerine ekledi.