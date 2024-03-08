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Hızlı tren Karadeniz'e geliyor

GÜNDEM 08.03.2024, 12:45
Hızlı tren Karadeniz'e geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı.GİRESUN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temelini attıkları Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı ile günlük 32 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta şehir içi trafiğin önüne geçeceklerini belirtti. Proje ile yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, karbon emisyonunu da 610 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

GİRESUNLULARI GÜVEN VE KONFORLA TANIŞTIRDIK

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında Giresun'da sadece 26 kilometre bölünmüş yol olduğuna dikkat çekerek, bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye çıkardıklarını, 12 kilometre olan bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu ise 205 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.

214 kilometre yolun iyileştirmesini yaptıklarını, 25 bin 590 metre uzunluğunda 14 adet Tünel, 5 bin 778 metre uzunluğunda 125 köprü inşa ettiklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Giresunluları güven ve konforla tanıştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızla Karadeniz Sahil Yolunu tamamladık ve 2007 yılında hizmete açtık. Bu yolla Samsundan Sarp Sınır Kapısına kadar hareket geldi, bereket geldi. Sahil yolunda 15 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Giresunlu kardeşlerim virajlı yollarda yaşanan çileleri unuttu" diye konuştu.

KARADENİZ'E HIZLI TREN HATTI

Yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile Samsun'a hızlı tren getireceklerinin altını çizen Uraloğlu, 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini bu yıl yapacaklarını ifade ederek, "Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesini hayata geçireceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde bu hattın da etüt proje çalışmalarını başlatacağız. Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresunla birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demiryolu ile tanıştırmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğaın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının belirtti.

Giresun Belediye Başkanlığı için AK Partiden tekrar aday olan mevcut başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun sosyal projeleri ile çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Giresun onunla birlikte her alanda değişim ve dönüşümü yaşadı. Birçok alanda önemli projeler üretti. AK Parti'nin hizmet siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerin desteğiyle de Giresunun gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra Aytekin Şenlikoğlu Başkanımızla birlikte planladığımız tüm projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile birlikte hayata geçireceğiz. İlmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Giresunu geliştirmeye, güçlendirmeye, refah seviyesini arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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